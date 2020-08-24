Giresun'daki sel felaketinde yaşadıklarını anlattılar: O gece cehennemi yaşadık

Selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezi Cemal Müdür Caddesi'nde lokanta işleten Seyfettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur başladığında dükkanında olduğunu söyledi.

Yağmurun artmasının ardından dükkanı kapattığını ve üst kattaki evine çıkmak için o tarafa doğru yürüdüğünü anlatan Aydın, "Bir anda çığlık, bağırış oldu dışarıda. Bir anda suyun boyu 2 metre oldu. Araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı, bayağı da sürdü." dedi.

Aydın, suyun taş, odun ve molozları cadde boyunca sürüklediğini ifade ederek, bu yaşına kadar böyle bir şey yaşamadığını aktardı.

Yaşanan olayın kendisini çok korkuttuğunu dile getiren Aydın, "Korkmayacak gibi değil. Acayip sesler vardı, durulacak gibi değildi. Binada üç kat yukarı çıktım, bina fokur fokur kaynıyordu." diye konuştu.

Aydın, dükkanında her şeyin gittiğini, mağdur olduğunu, hasar tespiti için sıranın kendisine gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.

"O GECE CEHENNEMİ YAŞADIK"

Aynı caddede evi bulunan 62 yaşındaki Hatun Yenidede, selin yaşandığı akşam evde bulunduğunu belirterek, "Odada oturuyordum, eşim balkona çıkmış, 'hanım hanım koş' diye bağırdı. 'Ne var' dedim, koşa koşa geldim balkona baktım ki burada cehennem yaşanıyor. Bütün arabalar, mağazalar, evler tamamiyle gidiyor aşağıya doğru. Su güm güm diye eve vuruyordu, biz evin arka tarafına kaçtık. O gece cehennemi yaşadık, hiç anlatmaya gerek yok." dedi.