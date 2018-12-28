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Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına kurşun isabet etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:23 | Son Güncelleme

Giresun Emniyet Müdürlüğü ve lojmanına kurşun isabet etmesi

GİRESUN (AA) - Giresun'da hava ateş açtığı silahtan çıkan kurşunların İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve emniyet lojmanına isabet ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yakınında dün gece bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya 5 el ateş açıldı.

Olayın ardından yapılan araştırmada, ateş sonucu Emniyet Müdürlüğündeki İstihbarat Şube Müdürlüğünün bulunduğu katın duvarına iki, yakındaki emniyet lojmanı duvarına da bir mermi isabet ettiği belirlendi.

MOBESE kameralarının incelemesiyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılan zanlı B.A. polislerce kent merkezinde gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan B.A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılığa ifade verip sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

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Giresun Emniyet Müdürlüğü havaya ateş tutuklama

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