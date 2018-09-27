Giresun eski Emniyet Müdürü FETÖ'den gözaltına alındı  

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- GİRESUN eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Giresun eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan operasyonla yakalanan ve sahte kimlik taşıdığı belirtilen Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 Kasım 2011 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hikmet Bulak, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.
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