HABER

Giresun eski Emniyet Müdürü Hikmet Bulak FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

GİRESUN eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)  soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- GİRESUN eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir süredir aranan Giresun eski İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ostim Organize Sanayi bölgesine yapılan operasyonla yakalanan ve sahte kimlik taşıdığı belirtilen Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 Kasım 2011 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hikmet Bulak, 2014 yılında İçişleri bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------
Hikmet Bulak'ın arşiv görüntüsü

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!
Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzdaTürkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde patlama

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu! Sınava giriş belgesi AİS’te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.