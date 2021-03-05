Giresun, Gümüşhane, Hakkâri ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ancak Hakkâri ve Hatay’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan karar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerde vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin veriliyor.
GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?
Çok yüksek risk grubunda yer alan Giresun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü 21:00’den başlayarak pazartesi günü 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yalnız Pazar günü 05:00-21:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Diğer yüksek riskli il olan Gümüşhane’de de aynı şekilde kısıtlama uygulanıyor.
HAKKÂRİ VE HATA’YA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?
Düşük riskli olan Hakkâri ve orta riskli il olan Hatay’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Ancak hafta sonu 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtiliyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde Cumartesi 21.00’den başlayarak Pazar gününün bütününü içine alıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek gibi uygulanacakken, bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması olmayacak..
BU İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI
Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen kriterlere göre kentler 4 ayrı risk grubuna (orta, düşük, çok yüksek, yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecek. Yeni bir karar alınıncaya dek ise kentlerin risk grupları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Bingöl, Bitlis, Ağrı, Batman, Iğdır, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Siirt, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Ankara, Aydın, Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Çankırı, Bartın, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Çorum, Denizli, Gaziantep, Hatay, Erzurum, Eskişehir, Karabük, Kars, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Kastamonu, Kırşehir, Tunceli, Yozgat, Nevşehir, Sivas.(28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Artvin, Bilecik, Antalya, Ardahan, Düzce, İstanbul, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, İzmir, Karaman, Kocaeli, Kütahya, Kırklareli, Kilis, Niğde, Tekirdağ, Mersin, Muğla, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Amasya, Balıkesir, Adıyaman, Aksaray, Giresun, Gümüşhane, Burdur, Edirne, Osmaniye, Rize, Konya, Ordu, Sinop, Tokat, Sakarya, Samsun, Trabzon. (17 İl)