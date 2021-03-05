Giresun, Gümüşhane, Hakkâri ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ancak Hakkâri ve Hatay’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan karar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerde vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin veriliyor.

GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?



Çok yüksek risk grubunda yer alan Giresun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü 21:00’den başlayarak pazartesi günü 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yalnız Pazar günü 05:00-21:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Diğer yüksek riskli il olan Gümüşhane’de de aynı şekilde kısıtlama uygulanıyor.

HAKKÂRİ VE HATA’YA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?



Düşük riskli olan Hakkâri ve orta riskli il olan Hatay’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Ancak hafta sonu 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtiliyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?



Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;