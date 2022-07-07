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Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, bu şehirlerde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak olan bayram namazı öncesinde, il il bayram namazı saatleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 bayram namazı saatleriyle birlikte, Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'nin bayram namazı saatleri belli oldu. İşte detaylar.

Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta sorusu, Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de yaşamakta olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı gün kala tüm illerde oturan vatandaşlar bayram namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 bayram namazı takvimi sonrasında, Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'nin bayram namazı saatleri açıklandı.

GİRESUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Giresun bayram namazı saatleri, Diyanet tarafından paylaşılan 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında belli oldu. Giresun'da bayram namazı sabah saat 05.38'de kılınacak.

GÜMÜŞHANE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gümüşhane bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre Giresun'da bayram namazı sabah saat 05.35'te kılınacak.

HAKKARİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Hakkari bayram namazı saatleri, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Hakkari'de bayram namazı saat 05.25'te kılınacak.

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