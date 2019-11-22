HABER

Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor

Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde 3. hafta geride kalırken, İGM Başkanı Ahmet Şahin, değerlendirmelerde bulundu.
Ay sonuna kadar tüm kurumların bütçelerinin görüşüleceğini ifade eden Şahin, 2019 yılının seçim yılı olması hasebiyle tüm programlarda biraz gecikme olduğunu kaydetti.
Tüm kurumların daha birleştirici çalışması için çalıştıklarını belirten Şahin, “Biz, 2019 yılı sonu itibariyle yeni binamızı bitirip tüm kurumlarımızı daha birleştirici bir şekilde çalışması için yılsonu itibariyle oraya geçmeyi hedefliyoruz. Böylelikle tüm kurumlarımız ile yan yana olduğumuz için daha programlı işler yapılacağını düşünüyoruz” dedi.
“Tüm kurumlarımız ile yatırım ve muhtelif gireler noktasında 3 haftayı bitirdik” diyen Şahin, “Ay sonuna kadar tüm kurumlarımızın bütçeleri kademe kademe önümüze gelecek gelir ve gider noktasında. Bu yıl 71 Milyon 500 bin lira genel gider bütçemiz kurumlarla beraber. Bunun yaklaşık 12 milyon lirasını ilçeler bazında yatırımlara ayırmayı düşünüyoruz. Yatırım bütçemizde önümüzdeki hafta her ilçenin kendi ihtiyaçlarıyla beraber gelecek. Bu yıl daha çok araç gereçlerin bakımı ve yenilenmesi noktasında önceliğimiz var, onlarla ilgilide yaklaşık 5 Milyonluk bir bütçe oluşturup tüm ilçedeki makinalarımızı elden geçirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
“Yapmış olduğumuz hizmetler KÖYDES ve diğer kurumlarla ortak” diyen Şahin, şöyle devam etti:
“Bizim gerçekleşen ek bütçeyle beraber günlük bir milyon lira harcayan bir kurumuz. Yani, KÖYDES, DOKAP, Genel bütçe ve diğer kurumların bizden geçmiş yatırımlarla beraber 2018 yılında 400 milyon civarında gerçekleştirme bütçemiz vardı. Örneğimiz dikkat çeksin diye günlük bir milyon lira harcayan bir kurumla iş yapıyoruz. Bu bütçeyi de ay sonu itibariyle bitireceğiz inşallah.”
2020’de hedeflerinin alt yapı olduğunu kaydeden Ahmet Şahin, “Yaylalarımız, ana grup yollarımız, mahalle yollarımız da suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili, alt yapıyla ilgili çalışmalarımız en üst seviyede gerçekleştirilebilir bir bütçe yapmaya çalışıyoruz. Kağıt üzerinde değil, fiili olarak yapılacak işlemleri ön görmeye çalışıyoruz. 2020’de de şunu açıkça söyleyeyim turizm alt yapısını bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandıDEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı
15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceza indirimi düzenlemesinde flaş gelişme! Bu 5 suç kapsam dışı kalacak, 130 bin kişi yararlanacak

Ceza indirimi düzenlemesinde flaş gelişme! Bu 5 suç kapsam dışı kalacak, 130 bin kişi yararlanacak

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

ABD Adana Konsolosluğu’nda görevlilerin fotoğrafları tepki çekmişti! yeni gelişme

Tepki çeken olayda yeni gelişme!

Bakan Soylu'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert erken seçim açıklaması

MHP'den çok sert erken seçim açıklaması

MİT ve Emniyet'ten Mersin'de DEAŞ'a operasyon! Liste ele geçirildi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Liste ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.