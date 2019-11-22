Giresun İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde 3. hafta geride kalırken, İGM Başkanı Ahmet Şahin, değerlendirmelerde bulundu.

Ay sonuna kadar tüm kurumların bütçelerinin görüşüleceğini ifade eden Şahin, 2019 yılının seçim yılı olması hasebiyle tüm programlarda biraz gecikme olduğunu kaydetti.

Tüm kurumların daha birleştirici çalışması için çalıştıklarını belirten Şahin, “Biz, 2019 yılı sonu itibariyle yeni binamızı bitirip tüm kurumlarımızı daha birleştirici bir şekilde çalışması için yılsonu itibariyle oraya geçmeyi hedefliyoruz. Böylelikle tüm kurumlarımız ile yan yana olduğumuz için daha programlı işler yapılacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tüm kurumlarımız ile yatırım ve muhtelif gireler noktasında 3 haftayı bitirdik” diyen Şahin, “Ay sonuna kadar tüm kurumlarımızın bütçeleri kademe kademe önümüze gelecek gelir ve gider noktasında. Bu yıl 71 Milyon 500 bin lira genel gider bütçemiz kurumlarla beraber. Bunun yaklaşık 12 milyon lirasını ilçeler bazında yatırımlara ayırmayı düşünüyoruz. Yatırım bütçemizde önümüzdeki hafta her ilçenin kendi ihtiyaçlarıyla beraber gelecek. Bu yıl daha çok araç gereçlerin bakımı ve yenilenmesi noktasında önceliğimiz var, onlarla ilgilide yaklaşık 5 Milyonluk bir bütçe oluşturup tüm ilçedeki makinalarımızı elden geçirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapmış olduğumuz hizmetler KÖYDES ve diğer kurumlarla ortak” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Bizim gerçekleşen ek bütçeyle beraber günlük bir milyon lira harcayan bir kurumuz. Yani, KÖYDES, DOKAP, Genel bütçe ve diğer kurumların bizden geçmiş yatırımlarla beraber 2018 yılında 400 milyon civarında gerçekleştirme bütçemiz vardı. Örneğimiz dikkat çeksin diye günlük bir milyon lira harcayan bir kurumla iş yapıyoruz. Bu bütçeyi de ay sonu itibariyle bitireceğiz inşallah.”

2020’de hedeflerinin alt yapı olduğunu kaydeden Ahmet Şahin, “Yaylalarımız, ana grup yollarımız, mahalle yollarımız da suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili, alt yapıyla ilgili çalışmalarımız en üst seviyede gerçekleştirilebilir bir bütçe yapmaya çalışıyoruz. Kağıt üzerinde değil, fiili olarak yapılacak işlemleri ön görmeye çalışıyoruz. 2020’de de şunu açıkça söyleyeyim turizm alt yapısını bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.



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