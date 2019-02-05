Giresun İl Özel İdaresi 16 ilçede, 230 kilometre yol betonladı

Giresun İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılı içerisinde 16 ilçede 230 kilometre beton yol yapılırken, Giresun Merkez 56 kilometre ile birinci, 40 kilometre ile Görele ilçesi ikinci sırada yer aldı.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılı beton yol yapımıyla ilgili yapılan açıklamada; “İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik 2018 yılında toplamda yaklaşık 230 kilometre beton yol yapımı gerçekleştirdi. Merkez ilçe dahil 16 ilçede özellikle köy yolları, köy grup yolları, köylerin mahalle yolları başta olmak üzere 230 kilometre sıfır beton yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. 2018 yılında tespit edilen programa alınan yolları vatandaşlarında iş birliği ile birlikte beton yol yapımında dikkate değer çalışmaları tamamladı. Beton yol yapımı 56,57 kilometre ile Giresun il merkezi oldu. Görele ise 40,55 km ile ikinci beton yol yapılan ilçe oldu. İl Özel İdaremiz 2018 yılında bu çalışmalarla hedeflerinin üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. 2019 yılında da beton yol yapımına hız verilerek devam edilecektir. Hedefimiz ilimizin tüm köylerimizde yolu asfaltlanmamış, betonlanmamış yol bırakmamaktır bunun için ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde her zaman çalışmalarını sürdürecektir ” denildi.



