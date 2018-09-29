HABER

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan 5 askeri personelden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Erol Çetin, eski Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Kurmay Binbaşı Ayhan Yalçın, eski Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şenol Tayan ile meslekten ihraç edilen Teğmen Mustafa İşcen ve Astsubay V.Y. getirildi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşünün ardından son savunmaları alınan sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklardan Yalçın ve Tayan'ı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çetin'i "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 10 yıl 6 ay ve İşcen'i ise 9 yıl hapse çarptırdı.

Heyet, diğer sanık V.Y'nin beraatine karar verdi.

Giresun'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada söz konusu 5 asker, 19 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı.

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varAntalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Amasya'nın altını bamya festivalde tanıtıldıAmasya'nın altını bamya festivalde tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY giresun Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.