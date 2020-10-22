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Giresun kırsalındaki terör operasyonlarında 2 adet depo bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonlarında Yağlıdere ilçesi Güllüce kırsalında terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet depo bulundu.Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü mensuplarına yönelik bölgede yaptığı arama tarama faaliyetleri kapsamında Yağlıdere ilçesi Güllüce kırsalında terör örgütü mensupları tarafından 2015-2018 yılları arasında kullanıldığı belirlenen 2 adet depo bulundu.

Giresun kırsalındaki terör operasyonlarında 2 adet depo bulundu

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonlarında Yağlıdere ilçesi Güllüce kırsalında terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet depo bulundu.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü mensuplarına yönelik bölgede yaptığı arama tarama faaliyetleri kapsamında Yağlıdere ilçesi Güllüce kırsalında terör örgütü mensupları tarafından 2015-2018 yılları arasında kullanıldığı belirlenen 2 adet depo bulundu. Depoda bir adet el bombası, kaleşnikof makineli tüfek mermisi, iki adet telsiz, bomba yapımında kullanılan düzenek, pil ve kablo parçaları ile örgütsel döküman ele geçirildi. Depolar imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Giresun kırsalındaki terör operasyonlarında 2 adet depo bulundu

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