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Giresun Kültür Evi tamamlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş ile birlikte arsası belediye tarafından tahsis edilen ve önümüzdeki haftalarda hizmete girmesi planlanan Giresun Kültür Evi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.Kültür Evinin tamamlandığında Giresunlu hemşerilerin ve bölge insanının arasındaki paylaşımlara da büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Refik Yılmaz, hanımların, yetişkinlerin, yaşlıların ve çocukların güvenilir bir mekânda birlikte zaman geçirebilecekleri ve çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri yeni bir mekâna daha kavuşacağını söyledi.

Giresun Kültür Evi tamamlanıyor

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş ile birlikte arsası belediye tarafından tahsis edilen ve önümüzdeki haftalarda hizmete girmesi planlanan Giresun Kültür Evi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.
Kültür Evinin tamamlandığında Giresunlu hemşerilerin ve bölge insanının arasındaki paylaşımlara da büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Refik Yılmaz, hanımların, yetişkinlerin, yaşlıların ve çocukların güvenilir bir mekânda birlikte zaman geçirebilecekleri ve çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri yeni bir mekâna daha kavuşacağını söyledi. İlçedeki kültürel ve sosyal faaliyetlerde de önemli hizmetlere imza attıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, gençlerin de kahve köşelerinden uzaklaşması noktasında Kültür Evi’nin, satranç takımları, dart, masa tenisi ve bilardo masası gibi çeşitli sportif materyaller ve teknolojik ürün ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.
Gemlik Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Ataş da, Kültür Evi’nin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu çalışmanın bittiğinde gelecek nesillere miras bırakabilecek Giresun kültürünün Gemlik’te yaşatılacağını ifade etti.

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