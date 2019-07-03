Giresun limanında korkutan patlama

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Giresun Limanı'nda saat 14.00 sıralarında kazan dairesinin yer aldığı depoda büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. İhbar üzerine liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, kazan dairesinde maddi hasar oluştu.

Çevrede korkuya neden olan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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