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Giresun tavşan içi yemeği nasıl yapılır? Tavşan içi yemeği tarifi nedir? Tavşan içi malzemeleri nelerdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 1 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlanan 544. bölümde gelinler tavşan içi yemeği yaptı. Kayınvalide ve gelinlerin çeyrek altın sahibi olmak için rekabet ettikleri yarışmada tavşan içi yemeği rüzgarı esti.

Giresun tavşan içi yemeği nasıl yapılır? Tavşan içi yemeği tarifi nedir? Tavşan içi malzemeleri nelerdir?

Tavşan içi yemeği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri tavşan içi yemeği tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki tavşan içi yemeği nasıl yapılır? Tavşan içi nerenin yemeği? İşte merak edilen tüm detaylar...

TAVŞAN İÇİ YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Adının aksine tavuk eti kullanılarak yapılan tavşan içi yemeği oldukça lezzetli bir yemektir. Giresun’un Çamoluk yöresine ait olan tavşan içi yemeği hamur ve iç pilavdan oluşur. Perde pilavını da andıran bu yöresel yemek şık görüntüsüyle sofraların yıldızı olarak kabul edilir.

TAVŞAN İÇİ YEMEĞİ MALZEMELERİ

  • 1 adet bütün tavuk
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 1 adet yemeklik soğan
  • 3-4 dal taze kekik
  • 5-6 adet tane karabiber
  • 2 çay kaşığı Tuz
  • 8-10 bardak su

Pilavı için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 3.5 su bardağı tavuk suyu
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Tabanı için;

  • 3-4 adet kuru yufka – küçük boy

Üzeri için;

  • 200 gr. tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz sarımsak
  • Pulbiber

TAVŞAN İÇİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İzleyiciler tarafından tavşan içi yemeği malzemeleri kadar bu tadına doyum olmaz yemeğin tarifi de merak ediliyor. Tavşan içi yemeği yapımı pilav ve taban aşamalarından oluşur. İlk adımda tavuk iyice yıkanarak derin bir tencerenin içine konulur. Ardından tencereye dörde bölünen havuç, soğan, kekik dalı, karabiber, tuz ve su konularak haşlanır. Haşlanan tavuk didiklenerek bir köşede bekletilir.

Pilav tenceresinin içinde tereyağ eritilir ve yıkanan bulgurlar kavrulmaya başlanır. Bulgurun içerisine tuz ve su eklenerek pişmeye bırakılır.

Tereyağ bir sos tenceresinin içinde toz sarımsal ilave edilerek karıştırılır. Oluşturulan sos yufkaların ıslatılması için kullanılır. Servis yapılacak kabın tabanına kuru yufkalar yırtılarak yayılır. Yufkaların üzerine 2 kepçe tavuk suyu, pişen bulgur pilavından birkaç kaşık konulur ve üzerine didiklenmiş tavuk ile sarımsaklı tereyağ gezdirilir. Tekrardan üzerine kuru yufka eklenir ve aynı işlem sırasıyla tekrarlanır. En üstüne kalan tavuklar konulur ve tavuk suyu gezdirilir. Tereyağına pul biber eklenir ve tavukların üzerine dökülerek sıcak servis edilir.

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