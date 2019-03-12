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Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesinin tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun: - "Teknopark içerisinde kurulabilecek akademisyen şirketleri sayesinde üniversite-sanayi işbirliğinin temeli oluşturulacak"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde kurulabilecek akademisyen şirketleri sayesinde üniversite-sanayi iş birliğinin temelinin oluşturulacağını söyledi.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Teknopark'ın tanıtımı amacıyla Güre Yerleşkesi Rektörlük binasında toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine doneler hazırlayacağız." dedi.

Sanayicinin ısrarla talep ettiği sanayici-üniversite iş birliğini pekiştireceklerini ifade eden Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"(İnovasyona dayalı çalışmaların içerisinde daha fazla yer almak istiyoruz.) diyen sanayicimize de yol açmış olacağız sizlerle. Sizlerle, akademisyenlerimizle, üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimizle, mühendislerimizle, genç beyinlerimizle Teknopark'ta istihdam alanları oluşturacağız. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız ve memleketimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız."

Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun da üç yıl önce başlatılan girişimler sonucu 27 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Giresun 2. OSB'de Teknopark kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Projenin, yaklaşık 10 dönüm alan üzerine uygulanacağını kaydeden Coşkun, bölgenin milli sanayi çalışmalarında Giresun ve Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Coşkun, Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması kararının gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Oluşturulacak Ar-Ge alanları ve ofisleri ile kuluçka alanları sayesinde ilimizde ve bölgemizde Ar-Ge çalışmaları yapan veya yapmak için fırsat kovalayan şirketler, genç girişimciler, öğrenciler ve akademisyenler teknoloji geliştirme bölgemizden faydalanabilecek. Ar-Ge niteliğinde çalışmalar yapabilecek." diye konuştu.

Teknopark içerisinde kurulabilecek akademisyen şirketleri sayesinde üniversite-sanayi iş birliğinin temelinin oluşturulacağına işaret eden Coşkun, şunları söyledi:

"Sanayici ve akademisyenlerimizin bir arada sorun çözümüne odaklı çalışmalar yapabilmesinin önü de açılmış olacaktır. Böylelikle sanayicilerin, üniversitemizin akademisyenlerinin bilgi ve birikimlerinden, aynı şekilde akademisyenlerimizin de sanayicilerimizin fikir ve görüşlerinden faydalanabileceği projelerde bir araya gelmesi sağlanacaktır."

Toplantıya AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, ile davetliler katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun Teknoloji Gelişme Bölgesi Giresun Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun

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