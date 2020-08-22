Giresun'u sel vurdu! Sağanak yağış sokakları nehre döndürdü

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

1 METREYE KADAR SU BASKINI YAŞANDI

Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor.

YAĞLIDERE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Giresun il merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar Yağlıdere ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi’nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntülerken, şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.