HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giresun'u sel vurdu! Sağanak yağış sokakları nehre döndürdü

Giresun'u sel vurdu! Sağanak yağış sokakları nehre döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 21:25 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış Samsun ve Ordu’nun ardından bugün Giresun’da da etkili oldu. Giresun'un bir çok ilçesinde su baskınları meydana geldi. Sağanak yağış cadde ve sokakları nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi.

Giresun'u sel vurdu! Sağanak yağış sokakları nehre döndürdü

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

1 METREYE KADAR SU BASKINI YAŞANDI

2

Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

3

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor.

1

YAĞLIDERE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Giresun il merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar Yağlıdere ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi’nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar göle dönerken araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

O anları vatandaşlar cep telefonları ile görüntülerken, şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

1

YAŞLI ÇİFT İTFAİYE YARDIMIYLA KURTARILDI

Giresun merkeze bağlı Hamidiye köyünde fındık toplayan Fikret Günaydın ve eşi Ayşe Hatun Günaydın Yanuklusırt mevkiinde dere yatağının taşması sonucu bahçelerinde mahsur kaldı.

Yaşlı çiftin yakınlarına haber vermesi üzerine bölgeye Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin debisi yükselen dere üzerine kurduğu merdiven köprü yardımı ile yaşlı çift bulundukları yerden kurtarılarak evlerine götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
'California katili'ne 11 defa müebbet! Hakimin sözleri uzun süre alkışlandı
'California katili'ne 11 defa müebbet! Hakimin sözleri uzun süre alkışlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu?
Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu?
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Diğer Haberler
Kimyasal atıklar dereye karıştı! Dereden su içen köpek zehirlendi
Kimyasal atıklar dereye karıştı!
Ankara'da kargo şirketine ait depoda yangın
Ankara'da depoda korkutan yangın
Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne CHP'den tepki: Paralel bir kolluk kuruluyor
Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne CHP'den tepki: Paralel bir kolluk kuruluyor
Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı
Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı
Bartın'da oltayla 13 kilo ağırlığında sazan yakaladı
Oltayla 13 kilo ağırlığında sazan yakaladı
22 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.