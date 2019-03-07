HABER

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:59 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin genç bir kızı darp edip taciz ettiği iddiası infial uyandırdı. Olayı duyan vatandaşlar adliyenin önüne toplanarak sert tepki gösterdi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı.

VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)
Eminönü'nde denize uçan araç çıkarıldıEminönü'nde denize uçan araç çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Eynesil taciz iddiası

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.