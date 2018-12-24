Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, törende yaptığı konuşmada, kentte sporun gelişimine büyük önem verdiklerini aktararak,"İlimizde 25 bin genç çocuk lisanslı sporcumuz var. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 8 bin yavrumuz, gencimiz sporla tanıştı, iç içe oldu. Bu konuda köy köy mahalle mahalle sporun genele yayılması adına büyük bir gayretin ve çabanın içerisindeyiz. Arzu ediyoruz ki, çocuklarımız sağlıklı, başarılı birer sporcu olsunlar." dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Halkbank Spor Kulübü Başkanı ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, spor yorumcusu İlker Yasin, eski milli güreşçi ve antrenör Salih Bora, eski milli futbolcu Tolga Seyhan, Giresun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Beytullah Dönmez ile spor gönüllüsü Mehmet Kılıç'a ödül verildi.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise Giresun Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren Giresun'un, bölgenin ve Türkiye'nin kültürel, ekonomik, bilimsel ve sportif alanlarda gelişmesine ciddi katkılar yaptığını ve yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

Ödül alanlardan Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise sporun insan hayatında en önemli kavramlardan birisi olduğunu belirtti.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde üniversitelerin öncelikle spor ve sanatla öğrenci aldığına dikkati çeken Yücel, "Biz hem üniversite olarak, hem kolejlerimiz, okullarımız olarak sporda derece yapan, başarılı olan neredeyse her öğrenciye burs veriyoruz. Türkiye genelinde 2 bini aşkın sporda başarılı olan gençlerimize burs veriyoruz. En büyük hayalimiz ve arzumuz ülkemizin ve milletimizin bayrağını dünyanın çeşitli yerlerinde başarılarla dalgalandırmak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

