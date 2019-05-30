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Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Coşkun sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Giresun Üniversitesi Rektörlüğü görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ettim. 20 Mayıs 2011 tarihinden beri Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak hizmet ettiğim Üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için herşeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz” ifadelerini kullandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

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