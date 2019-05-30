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Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun, istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

GİRESUN Üniversitesi Rektörü Prof.

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun, istifa etti

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nden istifa kararını, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirten Coşkun, paylaşımında, '20 Mayıs 2011 tarihinden beri Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak hizmet ettiğim üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için her şeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz' dedi.

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Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun, istifa etti

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