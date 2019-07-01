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Giresun Üniversitesi’nde rektörlük yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi’nde Prof.

Giresun Üniversitesi’nde rektörlük yarışı

Giresun Üniversitesi’nde Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un rektörlük görevinden istifa etmesinin ardından rekor başvuru gerçekleşti.
Giresun Üniversitesi’nde rektör atanmasında yeni bir sürece girildi. Giresun Üniversitesi’ne rektör olmak için yaklaşık 30’un üzerinde profesörün başvuruda bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından kendisine sunulacak listeden bir isimi rektör olarak atayacak.
Giresun Üniversitesi rektör adayları arasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Mustafa Türkmen’in de olduğu öğrenildi. Giresun Üniversitesi’nde birçok alanda idarecilik yapan Prof. Dr. Türkmen’in Rektör Yardımcılığı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yaptığı görevleri arasında bulunuyor. Halen Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Türkmen, Giresun Üniversitesi’ne Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasını sağladığı gibi Eğitim Fakültesi Dekanlığı sürecinde mezun olan öğrenciler KPSS yerleştirmesinde Türkiye dereceleri elde ederken, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığında ise üniversite spor takımları ulusal başarılara imza atmıştı.
Halen Giresun’da üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla kurulan Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı’nın da başkanlığını da yürütmekte olan Prof. Dr. Türkmen “Amacımız kendi memleketimizde bulunan üniversitemizi bölgemizin, ülkemizin eğitim değerleri arasında yerini aldırmaktır. Giresun Üniversitesi’nde bugüne kadar bulunduğumuz görevlerde en iyisini yapmaya çalıştık. Kendi şehrimizin üniversitesini her alanda geliştirmek bizim görevimizdir. Ancak bunu bir rektör olarak yapmak bize daha çok imkan verecektir. Üniversitemiz için çok önemli vizyon değeri yüksek projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

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