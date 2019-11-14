Giresun Valiliği Rabia Naz olayında gözaltı gerekçesini açıkladı

Giresun Valiliği, geçen yıl Eynesil ilçesinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve TBMM araştırma komisyonunun olay yerindeki çalışmalarını takip eden gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'ın gözaltına alınma gerekçesini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şaban Vatan ve beraberindeki üç kişi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı bir atölyeye kapatıp tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükal'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, Şaban Vatan'ın yanındaki Coşkun'un, kendini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtarak, tanığın geçen yıl Rabia Naz'ın bulunduğu yere gelmesini sağladığı iddia edildi.

Valilik açıklamasında, "Kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.