HABER

Giresun Valiliği Rabia Naz olayında gözaltı gerekçesini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

Giresun Valiliği, geçen yıl şüpheli şekilde hayatını Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve olay yerine giden gazetecilerin, görgü tanığını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıklarını açıkladı.

Giresun Valiliği, geçen yıl Eynesil ilçesinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve TBMM araştırma komisyonunun olay yerindeki çalışmalarını takip eden gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'ın gözaltına alınma gerekçesini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şaban Vatan ve beraberindeki üç kişi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı bir atölyeye kapatıp tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükal'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, Şaban Vatan'ın yanındaki Coşkun'un, kendini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtarak, tanığın geçen yıl Rabia Naz'ın bulunduğu yere gelmesini sağladığı iddia edildi.

Valilik açıklamasında, "Kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Valilik, olaya ilişkin Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan ve Eynesil'e giden TBMM Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını olay yerinde takip eden gazeteciler Coşkun ve Demir ile belgeselci Kızıl dün gözaltına alınmıştı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise bugün gözaltına alındı.

Tanık ifade değiştirmişti

Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı hâlde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl sonra TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamıştı.

Rabia Naz'ı ilk gören kişi olduğu belirtilen Küçükal'ın geçtiğimiz günlerde, olaydan bir yıl sonra ifade değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu tanık, yeni ifadesinde, Rabia Naz'ı sürünürken gördüğünü ve öncesinde bir "güm" sesi duyduğunu söylemişti.

Baba Şaban Vatan, Coşkun ve Kızıl'ın serbest bırakılması için beklerken çektiği ve bu sabaha karşı sosyal medyada paylaştığı mesajda, dün akşamüstü gazetecilerle birlikteyken, Mürsel Küçükal ile olay yerinde şans eseri karşılaştıklarını söylemişti.

Vatan, "İfade degistiren Mürsel, Rabia Naz'ın sürünerek geldiğine inandırmak için uzun uzun bedensel olarak göstermek gayreti yaptı. Beni inandırmak için böyle bir durum sergiledi. İnandırmadan ziyade yalanının ortaya çıktığını anladı. Adama etkili baskı yapılmış" demişti.

DW/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 
'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

Eyüpsultan'daa öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.