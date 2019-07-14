Giresun Valiliği’nden kaza açıklaması: 6 ölü, 5 yaralı

Giresun Valiliği, Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı açıkladı.

Espiye ilçesindeki Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, saat 15.00 sıralarında sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza ile ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerden biri minibüsten yaklaşık 14 metre uzaklıkta arazi içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.