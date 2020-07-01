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  4. Giresun Valisi Enver Ünlü: "(7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümü) Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun

Giresun Valisi Enver Ünlü: "(7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümü) Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun

GİRESUN HABERLERİ  | 01.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Enver Ünlü: "(7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümü) Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek."


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