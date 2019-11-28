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Giresun Valisi yağıştan hasar gören Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesinde gece meydana gelen sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesinde gece meydana gelen sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada sabaha karşı başlayan yağmur ile metrekareye 58 kilogram yağmur suyu düştüğünü belirtti.
8 işyeri ve 8 apartman olmak üzere toplamda 16 noktaya su baskını gerçekleştiğini ifade eden Harun Sarıfakıoğulları, “Hasar tespit çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Ben tüm beldemize geçmiş olsun diyorum, en kısa zamanda da bu yaralarımızı saracağız inşallah” dedi.
Beldede temizlik çalışmaları devam ederken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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