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Giresun Yağlıdere kırsalında, 1 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Giresun Yağlıdere kırsalında, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

ANKARA (DHA)

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