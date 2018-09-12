Giresun Yağlıdere kırsalında, 1 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Giresun Yağlıdere kırsalında, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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