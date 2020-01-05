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  4. Giresun yaylalarında kar keyfi

Giresun yaylalarında kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Giresun’un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Giresun’un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü. Şehrin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlar karla kaplı manzaranın keyfini çıkardı.
Giresun’da şehir merkezine yağmayan karın keyifli yanlarını yaşamak isteyenler, hafta sonunu yaylalarda geçirdi. Beyaz örtü ile kaplanan yaylaya çıkanlar sık sık eşsiz manzarayı görüntüledi. Yakınları ile yaylaya gelerek kartopu oynayan ve kızakla kayanların mutluluğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Şehrin stresi ve gürültüsünden kurtulmak ve karın tadını çıkarmak için Kümbet ve Kulakkaya yaylalarını tercih eden Giresunlular, yayla havasını teneffüs ederken; diğer yandan kışın güzelliklerinin keyfini sürdü.

Cazibe merkezi oldu
Öte yandan, Kulakkaya Yaylası’nın adeta sembolü haline gelen ve otantik mimarisiyle dikkat çeken Zifin Otel ise turizme değer katmaya devam ediyor. Zifin Otel İşletmecisi Dr. İbrahim Özkuş, “Amacımız, doğa ile uyumlu bir mimari yapıyla Kulakkaya Yaylası’nın konaklama ihtiyacını karşılamaktır. Yaz aylarında günübirlik binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası’nda konaklamalı turizmine de imkan sağlamaktır” dedi.

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