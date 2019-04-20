HABER

Giresun'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

ŞEHİT EVİNDE HÜZÜN Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberinin ulaştığı, Giresun’un Espiye ilçesi Yeniköy'deki baba ocağında hüzün yaşanıyor.

ŞEHİT EVİNDE HÜZÜN

Hakkâri'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberinin ulaştığı, Giresun’un Espiye ilçesi Yeniköy'deki baba ocağında hüzün yaşanıyor. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın ederken, acı haberle gözyaşlarına boğulan şehidin babası Alahittin Şahin (56) ve annesi Ayşe Şahin (50) taziyeleri kabul etti. Şehit evinin önünde akın edenler kuran okuyup, dua etti. Şehidin evi önünde ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bekletildi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Taziyeleri kabul eden şehidin babası Alahittin Şahin, "Vatan sağ olsun. Askerlerimize Allah güç, kuvvet versin. Bunlara karşı olan cepheyi, devletimize karşı gelenleri, teröristleri Mevla perişan eylesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi korusun" dedi.

'BEN DE ASKER OLACAĞIM'

Şehidin kardeşi lise öğrencisi Orhan Şahin (16) de, "Benim şehit olmama ihtimalimi düşünüyorsalar, yanılıyorlar. Ben de asker olacağım, bunlardan bunun hesabını soracağım. Vatanımız sağ olsun" diye konuştu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Giresun'da Hacer Ök (21) ile nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan şehit Murat Şahin'in cenazesi, akşam saatlerinde Ordu- Giresun Havalimanı'na getirileceği, yarın öğlede Espiye Ulu Cami'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEYİP EVLENECEKTİ

Ailenin 6 kardeşinden biri olan şehit Murat Şahin'in, 3 yıllık sözleşmesinin 3 ay sonra sona ereceği, Eylül'de de düğün yapacağı öğrenildi.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Domaniç ve Tavşanlı'da kar yağışıDomaniç ve Tavşanlı'da kar yağışı
Acı çekerek kazandılarAcı çekerek kazandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.