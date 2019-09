Giresun’a Tayvanlı gelin

Giresun’un Göreler ilçesinde yaşayan Bülent Birdal, 3 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Tayvanlı Chen You ile dünyaevine girdi.

Sosyal medyada tanışan Giresunlu 42 yaşındaki Bülent Birdal ile 38 yaşındaki Tayvanlı satış elemanı Chen You evlenmeye karar verdi. Giresun’un Göreler ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştiren çift, Tayvan’da yaşayacaklarını ifade ettiler.

Sosyal medyada tanıştıklarını ve 3 sene arkadaşlık yaptıklarını belirten Birdal, ”Eşim beni Tayvan’a davet etti, gittim orada beni çok iyi karşıladı. Yüz yüze görüştük, birbirimizi sevdik, arkadaş olduk. Daha sonra Türkiye’ye döndüm, kısa süre sonra tekrar Tayvan’a gittim ve resmi nikahımız kıyıldı. Düğünümüzü Görele’de bizim geleneklerimize göre yaptım. Kendi ismi Chen, ama biz ona burada Ceylan adını taktık. 20 gün sonra Tayvan’a dönüyoruz, orada yaşayacağız” dedi.

Aşkın sınır ve mesafe tanımadığını, çok mutlu olduklarını belirten Tayvanlı gelin Chen You ise, "Türkiye’yi çok sevdim. Buradaki insanlar çok sıcak. Bundan sonra Türk geleneklerine göre yaşayacağım. Eşimi mutlu edeceğim" diye konuştu.