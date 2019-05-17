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Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanırken 1 terörist, sağ ele geçirildi.

Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı

GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlanırken 1 terörist, sağ ele geçirildi. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı.
İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz yapılanması'na yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki operasyonlar kapsamında, arazi arama- tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan diğer teröristler ise takibe alındı. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüldüğü belirtildi.

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