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Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

İRANLIYMIŞ Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen teröristin, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na geçen yıl takviye olarak gönderilen, 'Kawa' kod adlı ve İran uyruklu olduğu ortaya çıktı.

İRANLIYMIŞ
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen teröristin, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na geçen yıl takviye olarak gönderilen, 'Kawa' kod adlı ve İran uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bölgede uzun süredir açlıktan bitkin düştüğü gözlenen teröristin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
Bölgedeki birçok çatışmada yakalanamadan kaçan 'Kawa' kod adlı teröristin yanında bulunduğu bilinen ve İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan, 'Aras' kod adlı terörist Aras Aslan'ın da yakalanması için operasyonlar yoğunlaştırıldı.

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