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Giresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Giresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Yeniyol mevkindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek Gazi Caddesi’nden Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun alındığı ve ülkemizin kurulduğu gün. Bu akşam Giresun’da çok mutluyuz çok kalabalığız çok güzeliz. Hepinize Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için teşekkür ederim” dedi.
Başkan Aksu konuşmasının sonunda 'Mustafa Kemal burada mı?' diye kalabalığa seslendi. Aksu, kalabalıktan 'Burada' yanıtını alınca teşekkür etti.
Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin eşlik ettiği kutlama etkinliklerinde, Grup Koliva da sahne alıp konser verdi.

FOTOĞRAFLI

Giresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşüGiresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşüGiresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşüGiresun’da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

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