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  4. Giresun’da 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Giresun’da 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 19:43 | Son Güncelleme

Giresun’da 22 Ağustos akşamı yaşanan 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 22 Ağustos akşamı Tirebolu-Doğankent karayolunun 12.

Giresun’da 22 Ağustos akşamı yaşanan 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 22 Ağustos akşamı Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut’u arama çalışmalarını takip etti. Arama çalışmalarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen deniz polisi dalgıçlarının yanı sıra JAK Timleri ile AKUT ve AFAD ekipleri katılırken, Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ekiplerden bilgi aldı. Espiye’de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde selde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor. Selde yakınlarını kaybedenlerin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.
Öte yandan sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti.

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