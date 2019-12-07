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Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Giresun'da 13 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

İlçeye bağlı Tepeköy köyünde ikamet eden Ömer Menteşe'den (59) haber alamayan yakınları, 13 gün önce durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, drone, iz takip ve kadavra arama köpekleri ile Menteşe'yi bulmak için bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, arama çalışmaları sırasında köye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki dere yatağında erkek cesedi buldu. Menteşe'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ömer Menteşe'nin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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