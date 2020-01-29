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Giresun’da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Giresun’da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı çıktı.

Giresun’da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı çıktı. Son olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6,8’lik depremin ardından yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor.
Yapılan çalışmalar sonucu Giresun’da ise yaşanabilecek bir deprem sonucu hasar göreceği ön görülen Çotanak İlkokulu ile Abacıbükü İlkokulu hakkında boşaltma kararı çıktı. Bugün itibariyle boşaltılmaya başlanan okullardan Çotanak İlkokulu Mithat Paşa İlkokuluna, Abacıbükü İlkokulunun ise Şehit Hakan Gemici Ortaokuluna taşınma işlemlerinin başladığı öğrenildi.
Giresun Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan teknik tetkikler sonucunda Giresun İl merkezinde bulunan Çotanak İlkokulu ve Abacıbükü İlkokulu binaları görülen lüzum üzerine boşaltılarak Çotanak İlkokulu’nun Mithatpaşa Ortaokulu’na ve Abacıbükü İlkokulu’nun da Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokuluna taşınmasına karar verilmiştir. Boşaltılan okulların yerlerine yenilerinin yapılması için ihale çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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