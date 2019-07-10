HABER

Giresun'da 23 katlı bina tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

GİRESUN'da geçen yıl yapımı tamamlanan şehrin ortasındaki 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.

Giresun'da 23 katlı bina tepkisi

Hakan KABAHASANOĞLU- Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da geçen yıl yapımı tamamlanan şehrin ortasındaki 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor. Vatandaşların 'ucube' benzetmesi yaptığı bina ile ilgili konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun’a uygun yapı değil" dedi.
Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılarla ilgili imar tartışmaları sürüyor. Ordu ve Samsun gibi Giresun'da da yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesi tepki görüyor. Seldeğirmeni Mahallesi'nde belediyeye ait arsayı satın alan inşaat firması tarafından verilen imar izni ile yapılan ve geçen yıl tamamlanan 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.
'BU BİR UCUBEDİR'
23 katlı binanın karşısında evi bulunan Can Özpınar, “Bu mahallede tüm yapılar, 4- 5 katken, 23 kata izin vermeleri kabul edilebilecek bir şey değil. Giresun’da nerede var 23 katlı bina? Ruhsatı kim verdiyse, sorumlusu odur. Bu yapı, şehrin görüntüsünü kapatmaktadır. Şehrin girişi bir aynadır. Bu da şehrin girişindedir ve görüntüyü engellemektedir. Bu bir ucubedir, turizme de bir darbedir” dedi.
Giresun’a tatile gelen Asuman Kara da bu tür binaları İstanbul’da çok gördükleri belirterek, "Giresun'da sadece bir tane yüksek katlı bina var. Çok dikkat çekiyor. Hiç yakışmamış" dedi. Sabri Cömert ise "Giresun’a uygun bir yapı değil. Biraz daha arka taraflara yapılsa, diğerlerinin önünü kesmemiş olurdu. Ortada olumsuz bir görüntüsü var. İzin verenler yanlış yaptılar. Giresun’a uygun yapı değil" diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKANI: UYGUN BİR YAPI DEĞİL
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da dikey mimarilere karşı ciddi şerhleri olduğunu belirterek yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağını söyledi. Giresun’un imarla ilgili sıkıntısı olan bir şehir olduğuna kaydeden Şenlikoğlu, şunları söyledi:
"Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun’a uygun yapı değil. İmar bizim için ciddi bir problem. İmar probleminin en büyük sıkıntısı, düzensiz bir yapılaşma ve öteden beri devam eden bölgeye göre ayrı ayrı bir kural etrafından şekillenmeyen bir durum söz konusu. Dikey mimarilerle bizim ciddi şerhimiz var. Yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağı kanaatindeyiz. Yatay mimariden tarafız. Şehrin siluetini bozan, şehrin önünü kapatan ve kötü bir görüntü getiren yapılaşmalara da ayrıca karşıyız. Yüksek katlı binaların olmayacağını söylemiyoruz. Bunun için hem zeminin, bölgenin özelliğini bozmadan, bölgeye özel yapılar yapılabilir. Yatay mimarinin olacağı yerlerde, yüksek katlı yapılaşmanın karşısındayız."

FOTOĞRAFLI

Giresun'da 23 katlı bina tepkisiGiresun'da 23 katlı bina tepkisiGiresun'da 23 katlı bina tepkisiGiresun'da 23 katlı bina tepkisi

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepkiTermik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki
Metrobüste taciz iddiasına gözaltıMetrobüste taciz iddiasına gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.