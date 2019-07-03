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Giresun'da 4 metrelik bisiklet görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bulancak ilçesinde, Hamza Yıldırım'ın kullandığı 4 metrelik bisiklet dikkatleri üzerine topluyor - Yıldırım: - "Bunu ilk yaptığımda görenler 'Delilik, binemezsin' dediler. Ben buna alıştım, normal bisiklet gibi çok rahat kullanıyorum"

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir gencin kullandığı 4 metrelik bisiklet ilgi çekiyor.

Bulancak ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım, evinin karşısındaki motorcu dükkanında ustalarla tasarlayarak 4 metrelik bisiklet yaptı.

Yıldırım, ilçe sokaklarında pedal çevirdiği 4 metrelik bisikletiyle şaşkın bakışları üzerine topluyor.

Hamza Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı bir tasarım olması açısından bisikleti yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bisikleti 3 günde tamamladıklarını anlatan Yıldırım, "Farklı ve heyecanlı bir şey oldu. Sürerken ilk deneme aşamalarında düştüm ama düşme riskini bildiğim için dengemi sağladım. Başkası bindiğinde dengesiz düşebiliyor, sıkıntı olabiliyor." dedi.

Yıldırım, çevrede görenlerin çok şaşırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu ilk yaptığımda görenler 'Delilik, binemezsin' dediler. Ben buna alıştım, normal bisiklet gibi çok rahat kullanıyorum. Buradan direğe yaslıyorum, biniyorum ve pedalı çevirip gidiyorum. Hiçbir zorluğu yok, rahatça kullanıyorum. Bunu yaptım, denedikten 1 gün sonra sürmeyi öğrendim."

Yıldırım'ın komşusu ve motorcu ustası Ali Artul ise Hamza Yıldırım'ın boş zamanlarında çalıştıkları iş yerinde zaman geçirdiğini belirterek, "Böyle bir fikirle bize geldi, planını çizmişti. 'Bu bisikleti insan sürebilir mi' diye sorguladık, patronumuz da sponsor olacağını söyledi, beraber el birliğiyle yaptık. Bisikletin 6 lastikli, 6 kişilik olanını yapacağız, böyle bir tasarımımız var." diye konuştu.

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