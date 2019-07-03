Giresun’da 5 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı toprağa verildi

Giresun’da 5 gün önce girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan müzik öğretmeni Selim Balcı bugün baba ocağı Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Tirebolu’nun Beygirkumu Plajı’nda geçtiğimiz 29 Haziran Cumartesi günü arkadaşı ile serinlemek için girdiği denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı’yı arama çalışmaları 4 günün ardından dün sonuç vermiş,

kaybolduğu plajdan yaklaşık 15 kilometre uzakta cansız bedeni bulunmuştu. Espiye ilçesi Gülburnu mevkinde denizden 2 kilometre açıkta balıkçılar tarafından cansız bedenine ulaşılan müzik öğretmeni Selim Balcı’nın, cenazesi ise bugün Akçaabat’ın Kuruçam Mahallesi Yeni Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığından toprağa verildi.

Balcı’nın cenazesini Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın kıldırırken, cenaze namazına Akçaabat Kaymakamı Soner Şener, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ailesi, yakınları ve öğretmen arkadaşları katıldı.