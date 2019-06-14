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Giresun’da 68 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi.

Giresun’da 68 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi. Giresun’da toplam 68 Bin 904 öğrenci ve 5 bin 754 öğretmen yaz tatiline başladı.
Giresun’da da 19 Eylül İlkokulunda gerçekleşen karne törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları katıldı. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Vali Sarıfakıoğulları, burada yaptığı açıklamada, iyi bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi.
Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Sarıfakıoğulları, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz onun için bugün onların mutluluklarına ortak olduk. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde Okulöncesi Eğitimde 7 bin 512 öğrencimiz, İlkokullarımızda 18 bin 546 öğrencimiz, Ortaokullarımızda 21 bin 033 öğrencimiz, Ortaöğretim kurumlarımızda ise 21 bin 813 öğrencimiz olmak üzere toplamda 68 bin 904 öğrencimiz eğitim gördü ve bugün karne almayı hak ettiler” dedi.
İl genelinde 5 bin 754 öğretmenin dönem boyunca görev yaptığını ifade eden Sarıfakıoğulları, “25 Anaokulu, 115 İlkokul, 137 Ortaokul bunlardan 39’ u İmam Hatip Ortaokulu, 32 Genel Lise ve 67 Meslek Lisesi olmak üzere 376 okulumuzda eğitim öğretim hizmeti verdi. İnşallah yaz tatilinin ardından 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak” şeklinde konuştu.

Giresun’da 68 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Giresun’da 68 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

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