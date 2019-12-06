HABER

Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 öğrenci tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 84 öğrencide, taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesinin tespit edildiği belirtildi.

Öğrencilerin Espiye Devlet Hastanesine intikali için gerekli yönlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, "Öğrencilerimize sevk edildikleri hastanede serum tedavisi uygulanmıştır. Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte müşahede altında tutulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tedavi amacıyla 11 öğrencinin Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirilen açıklamada, Espiye Devlet Hastanesindeki öğrencilerden 9'unda karın ağrısı, 6'sında kusma, 1'inde de ishal şikayeti görüldüğü belirtildi. Diğer öğrencilerde ise önemli bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, yemek ve su numunelerinin analiz için laboratuvarlara gönderildiği, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı"Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı"
‘NATO’da Terörle Mücadele Konusunda Yalnız Bırakıldık’‘NATO’da Terörle Mücadele Konusunda Yalnız Bırakıldık’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

Fabrika işçisi kendisini iple tavana astı

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

Teslim olan terörist itiraf etti! PKK'dan Bakan Akar ve Soylu'ya suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.