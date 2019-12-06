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Giresun'da 84 öğrenci yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Espiye ilçesinde taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri yemekten zehirlenen 84 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri yemekten zehirlenen 84 kişi, hastanede tedaviye alındı. Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamda, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Ericek köyünde okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 84 kişi tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Meydana gelen yemek zehirlenmesi olayına ilişkin Giresun Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlk ve Ortaokulundaki 84 öğrencide, taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesinin tespit edildiği belirtildi. Tedaviye alına öğrencilerin genel sağlık durumların iyi olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, müşahede altında tutulmaktalardır. 84 öğrencimizden; 11’i tedavi amacıyla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 9’unun karın ağrısı, 6’sının kusma, birinin de ishal şikayetiyle Espiye Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, 57 öğrencimizin ise sağlık durumları iyi, müşahedeleri devam etmektedir. Yemek ve su numuneleri analiz için ilgili laboratuvarlara gönderilmiş, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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