Giresun’da, AK Parti'li Şenlikoğlu görevi devraldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Giresun Belediye Başkanlığı'na seçilen Aytekin Şenlikoğlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Şenlikoğlu, daha sonra meclis üyeleri ve partililerle birlikte Giresun Belediyesi'ne giderek görevi başkanvekili Hayati Tökez'den devraldı. Devir teslim törenine CHP'li eski Belediye Başkanı Kerim Aksu katılmadı.

Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, "Demokrasinin güzel bir örneğini yaşadık. Demokrasiye inanan ve bunu yaşam biçimi gören insanlarız. Sandıktan çıkan Aytekin Şenlikoğlu’nu kutluyor, kendisine 5 yıl süreyle başarılar diliyorum. Şunun inancı içindeyim, bu bir emanet devridir. Bu emaneti tekrar geri almak inancıyla takipçisi olacağımızı bildiririm" diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da demokratik bir yarışın gerektirdiklerini yaptıklarını, bu süreç içinde hiç kaliteyi ve seviyeyi düşürmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Giresunlular da bunu takdir edip bize güvendi. Herkesin Giresun’a bir katkısı var, bunu kimse ortadan kaldıramaz. Ama önemli olan bu şehrin sokaklarında birlikte yürüyoruz. Sokakta birbirimizin yüzüne bakacak şekilde bir iz bırakabilmemiz lazım. Bunu bırakmadığımız sürece bir noktadan sonra ipler kopar, gider. Hep böyle tavır içindeydik. Şimdi bu saatten sonra tartışma değil hizmet zamanıdır, konuşma değil yapma zamanıdır. Bu saatten sonra kimseye kırgın ve küskün değiliz, kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Bu koltuğa oturduktan sonra artık hizmet yarışı başlamıştır. Giresun’u herkesle kol kola girerek ileriye taşımalıyız. Bundan sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışacağız.”

Konuşmaların ardından belediyenin mali raporu ve mührü Tökez tarafından, Başkan Şenlikoğlu’na teslim edildi.

Giresun’daki seçimlerde, AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, 30 bin 345 oy alırken, CHP'li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oyda kalmıştı.