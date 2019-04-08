HABER

Giresun’da, AK Parti'li Şenlikoğlu görevi devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:13 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Giresun Belediye Başkanlığı'na seçilen Aytekin Şenlikoğlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Şenlikoğlu, daha sonra meclis üyeleri ve partililerle birlikte Giresun Belediyesi'ne giderek görevi başkanvekili Hayati Tökez'den devraldı. Devir teslim törenine CHP'li eski Belediye Başkanı Kerim Aksu katılmadı. Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, "Demokrasinin güzel bir örneğini yaşadık. Demokrasiye inanan ve bunu yaşam biçimi gören insanlarız. Sandıktan çıkan Aytekin Şenlikoğlu’nu kutluyor, kendisine 5 yıl süreyle başarılar diliyorum. Şunun inancı içindeyim, bu bir emanet devridir. Bu emaneti tekrar geri almak inancıyla takipçisi olacağımızı bildiririm" diye konuştu. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da demokratik bir yarışın gerektirdiklerini yaptıklarını, bu süreç içinde hiç kaliteyi ve seviyeyi düşürmediklerini belirterek, şunları söyledi: "Giresunlular da bunu takdir edip bize güvendi. Herkesin Giresun’a bir katkısı var, bunu kimse ortadan kaldıramaz. Ama önemli olan bu şehrin sokaklarında birlikte yürüyoruz. Sokakta birbirimizin yüzüne bakacak şekilde bir iz bırakabilmemiz lazım. Bunu bırakmadığımız sürece bir noktadan sonra ipler kopar, gider. Hep böyle tavır içindeydik. Şimdi bu saatten sonra tartışma değil hizmet zamanıdır, konuşma değil yapma zamanıdır. Bu saatten sonra kimseye kırgın ve küskün değiliz, kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Bu koltuğa oturduktan sonra artık hizmet yarışı başlamıştır. Giresun’u herkesle kol kola girerek ileriye taşımalıyız. Bundan sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışacağız.” Konuşmaların ardından belediyenin mali raporu ve mührü Tökez tarafından, Başkan Şenlikoğlu’na teslim edildi. Giresun’daki seçimlerde, AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, 30 bin 345 oy alırken, CHP'li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oyda kalmıştı.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş mazbatasını aldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş mazbatasını aldı
"11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik""11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.