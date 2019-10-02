Giresun'da apartmanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, apartman dairesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Görele ilçesinde, uyuşturucu madde temini, ekimi, ticareti, dağıtımı ve kullanımı konusuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sayfiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katı dairesinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Dairede yapılan aramada, 12 kök Hint keneviri ve kenevirlerin yetiştirilmesi ile satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Kaçak içki ve sigara operasyonu

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ve sigara ile içki imalatı yaparak satan şahısları önlemeye ve men etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bulancak ilçesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 233 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 108 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki, 35 litre açık içki, 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör ve 109 mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

