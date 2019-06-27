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Giresun'da ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Giresun'da ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy köyünde yaşayan Kasım Aydın (39), fındık bahçesinde çalıştığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekibince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kasım Aydın, AA muhabirine, fındık bahçesinde ot temizliği yaptığı sırada ayının saldırısına uğradığını, köpeği sayesinde hayvanın pençelerinden kurtulduğunu söyledi.

"Köpeğim ayıya karşı koydu ve beni korudu. Beni ayının elinden aldı ve o olmasaydı şu an hayatta olmayabilirdim." diyen Aydın, hayvanın uzaklaşmasının ardından telefonla yakınlarını aradığını ve yardım istediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ayı giresun saldırı Yağlıdere

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