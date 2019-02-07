Giresun’da bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Giresun’un Tirebolu ilçesi Körliman Mahallesinde bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alevler çatı katının her yanına yayılırken olay yerine gelen itfaiye yangını söndürmek için müdahaleye başladığı ve çalışmasının devam ettiği öğrenildi.



