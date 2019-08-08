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Giresun’da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Giresun’da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Edinilen bilgilere göre kaza, Giresun-Dereli karayolu Aksu mevkiinde geçtiğimiz hafta meydana geldi.

Giresun’da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun’da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Giresun-Dereli karayolu Aksu mevkiinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş, yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpmış kazada Hüseyin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yılmaz’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Dereli istikametinden Giresun istikametine gelmekte olan Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı an yansıyor.
Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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