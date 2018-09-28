HABER

Giresun'da biyoçeşitlilik çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kuduban: - "Giresun'da, biyolojik çeşitlilik çalışmalarımızda 2 bin 200 civarında bir bitki türümüz bulunduğu belirlendi. Bunlardan 6 tanesi sadece Giresun'a özgü"

GİRESUN (AA) - Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, bölgede sürdürülen biyoçeşitlik çalışmaları tamamlandığını ve Giresun'a özgü 6 bitkinin tespit edildiğini söyledi.

Kuduban, bir otelde düzenlenen "Giresun-Gümüşhane İlleri Allıgelin Tür Eylem Planı" çalıştayında yaptığı konuşmada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında Türkiye'nin biyoçeşitlilik envanterinin çıkartılması çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

2020 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm fauna ve floranın envanterini çıkartmak ve bu envanterin koordinatlı olarak "Nuh'un Gemisi" adı altında oluşturulan veri tabanına yerleştirmek olduğunu vurgulayan Kuduban, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalardan önce ülkemizde 9 bin tane bitki, 3 bin adet de endemik bitki türünün olduğunu tahmin olarak veriyorduk. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 15 bin bitki türümüzün dünya ile ortak, 3 bin 500 yaklaşık endemik türümüzün olduğunu belirledik. Bunların içerisinde aromatik bitkilerin ne olduğunu, değerli tip yaşamlarının hangileri olduğunu, kuş türlerinin hangilerinin olduğunu, ekonomiye nasıl kazandırabiliriz, bunları gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz, bunların hepsini öncelikle bir envanterle çıkarıyoruz."

Kuduban, 2012 yılında da belirlenen önemli türleri koruma adına "Tür Koruma Eylem" ve "Tür Mücadele Eylem" planlarının da hazırlandığını ifade etti.

Giresun'da biyoçeşitlilik çalışmalarının tamamlandığına vurgu yapan Kuduban, "Giresun'da biyolojik çeşitlilik çalışmalarımızda 2 bin 200 civarında bir bitki türümüz bulunduğu belirlendi. Bunlardan 6 tanesi sadece Giresun'a özgü. 211 tane de Türkiye endemik çeşitliliği olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmadan önce 114 Türkiye endemik bitki vardı. Çalışmalarımızla birlikte 100 tane daha tespit edildi." dedi.

Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde görülen allıgelin bitkisinin Giresun'un iç kesimlerinde yer alan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde de varlığının tespit edildiğini dile getiren Kuduban, bu bitkinin eylem planında da sona geldiğini kaydetti.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kızıl tilkiler görüntülendiKaçkar Dağları Milli Parkı'nda kızıl tilkiler görüntülendi
24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biyoçeşitlik çalışmaları Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

İlginizi Çekebilir

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.