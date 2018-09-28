Giresun'da biyoçeşitlilik çalışmaları tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, bölgede sürdürülen biyoçeşitlik çalışmaları tamamlandığını ve Giresun'a özgü 6 bitkinin tespit edildiğini söyledi.

Kuduban, bir otelde düzenlenen "Giresun-Gümüşhane İlleri Allıgelin Tür Eylem Planı" çalıştayında yaptığı konuşmada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında Türkiye'nin biyoçeşitlilik envanterinin çıkartılması çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

2020 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm fauna ve floranın envanterini çıkartmak ve bu envanterin koordinatlı olarak "Nuh'un Gemisi" adı altında oluşturulan veri tabanına yerleştirmek olduğunu vurgulayan Kuduban, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalardan önce ülkemizde 9 bin tane bitki, 3 bin adet de endemik bitki türünün olduğunu tahmin olarak veriyorduk. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 15 bin bitki türümüzün dünya ile ortak, 3 bin 500 yaklaşık endemik türümüzün olduğunu belirledik. Bunların içerisinde aromatik bitkilerin ne olduğunu, değerli tip yaşamlarının hangileri olduğunu, kuş türlerinin hangilerinin olduğunu, ekonomiye nasıl kazandırabiliriz, bunları gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz, bunların hepsini öncelikle bir envanterle çıkarıyoruz."