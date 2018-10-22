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Giresun'da büyükbaş hayvanlara işkence iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Büyükbaş hayvanların boyunları ile ön ayaklarının iple bağlanarak yürütüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şubesi'nce inceleme başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da büyükbaş hayvanların boyunları ile ön ayaklarının iple bağlanarak yürütüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce inceleme başlatıldı.

Cep telefonuyla görüntüleri çeken Ünsal Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde Bulancak ilçesinin Acısu Mahallesi'nde gördüğü büyükbaş hayvanları kayda aldığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Güven, hayvanların zor şartlarda yürümeye çalıştıklarını belirterek, "10-15 kadar büyükbaş hayvan, boyunları ile ön iki ayaklarından bağlanmış durumda yolda yürüyorlardı. O an hayvanların yaşadıkları eziyeti görünce çok üzüldüm. Duruma tepki gösterme adına cep telefonumla hayvanların o anlarını kaydettim ve sosyal medyada paylaştım." diye konuştu.

Kendisinin de hayvancılık yaptığını ancak böylesine bir uygulamayı asla tasvip etmediğini anlatan Güven, "O anda müdahale ederek kurtarmak istedim ancak sayıları çok fazlaydı ve benim de bir cenazeye yetişmem gerekiyordu. O nedenle yardım edemedim. Ben de hayvancılık yapıyorum ama bu tarz bir uygulamam asla olmadı. Zaten olmaması da gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şubesi'nce inceleme başlatıldığı, hayvanların sahibinin belirlenerek hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

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büyükbaş hayvan giresun Ünsal Güven

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