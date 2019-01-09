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Giresun'da cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

Giresun'da cezaevi firarisi yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da cezaevinden firar eden kişi ile bu kişiye yardım edenler yakalandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 17.20 sıralarında Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün, kuruma ziyaretçi olarak giren akrabaları ve arkadaşlarından birinin hükümlünün yerine geçerek kaçmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Takip
sonucu firari hükümlünün ve kaçmasına iştirak eden tüm şüphelilerin Trabzon'da yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Firar eden hükümlü ile kaçmasına yardımcı olan şüpheliler hakkında adli soruşturma, olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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